За сутки двое мужчин погибли в пожарах в частных домах Татарстана, одного из них нашли в подполе

В минувшее воскресенье, 22 декабря, пожарные республики ликвидировали 10 пожаров, два человека погибли.

Вчера в час ночи поступило сообщение о возгорании частного жилого дома по улице Центральной в селе Русско-Марийские Ковали в Зеленодольском районе. Дом горел по всей площади открытым огнем, обрушилась кровля.

Соседи сказали спасателям, что в доме мог остаться хозяин. Пожар оперативно потушили, однако при разборе последствий в подполе на глубине двух метров пожарные обнаружили сильно обгоревшее тело 52-летнего мужчины. Причина пожара – неосторожность при курении.

Сообщение о пожаре в частном доме по улице Мусы Джалиля в селе Куакбаш Лениногорского района РТ поступило в 18:37. Открытое горение также происходило на всей площади дома.

Пожар был ликвидирован в 19:01, в задней комнате дома под завалами спасатели обнаружили тело 59-летнего мужчины. Причина пожара – нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования.