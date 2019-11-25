Накануне вечером в кафе "Медина" по адресу Татарстан,7 произошел пожар. Как рассказали в пресс-службе МЧС РТ, сообщение о происшествии поступило в 22:24, спустя 7 минут пожарные ликвидировали открытое горение.

Площадь возгорания составила 1 квадратный метр, а источником огня стали жировые отложения в вентиляционном канале. Работники кафе вышли самостоятельно, одна из них - девушка 1999 года рождения - была госпитализирована с отравлением продуктами горения. Предварительной причиной пожара в МЧС называют нарушение технологического процесса производства.

Напомним, что 19 ноября пожар произошел еще в одном зале кафе "Медина" по адресу Спартаковская, 12. Возгорание случилось днем, посетители вышли из здания сами, источником огня стала электрощитовая.