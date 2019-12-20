В детсадах РТ детей кормили из битой посуды, а сотрудники не проходили полноценный медосмотр

Прокуратура Камско-Устьинского района нашла многочисленные нарушения в части организации питания и пожарной безопасности в трех детских садах.

Как сообщают в ведомстве, в садах использовали столовой посуды с отбитыми краями, сколами, некоторую еду от пищеблока до столовой носили без крышек, а в пищеблоке не чистили светильники, неправильно хранили столовые приборы и отбирали суточные пробы. На кухне нашли продукты без маркировки, нарушения в хранении продуктов и в рационе питания детей: творог в садах давали реже положенного. Кроме того, было установлено, что сотрудники не проходили медосмотр в полном объеме.

В спальнях учреждений нашли заложенное одеялами окно, шторы в помещениях не открывали. Также были выявлены многочисленные нарушения пожарного законодательства. В частности, использовались материалы с неизвестными характеристиками пожарной опасности, на путях эвакуации напольные покрытия не прикрепляли к полу, а двери не оборудовали приспособлениями для самозакрывания и уплотнением в притворах. Были выявлены и прочие нарушения.

По результатам проверки прокуратура возбудила в отношении должностных лиц дела об административных правонарушениях. Трое виновных должностных лиц привлечены к административной ответственности. Еще одно дело находится на рассмотрении, сообщают в ведомстве.