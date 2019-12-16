В мэрии Казани назвали дату открытия главной елки

26 декабря около центра семьи "Казан" откроется главная городская елка. Об этом сегодня сообщили в мэрии Казани.

В этом году главное новогоднее дерево Казани будет светомузыкальным: для украшения использовано более 93 тысяч светодиодов различной мощности, 12 световых "пушек" полного вращения и 640 гирлянд. Также на территории центра установят 5 скоростных горок, а для обогрева гостей построят специальный ледяной замок.

Развлекательные мероприятия начнутся 26 декабря в 16:00, праздничная программа будет организована в течение всех новогодних каникул.

Встретить Новый год казанцы смогут на двух основных площадках – около "Чаши" и в парке "Черное озеро". В парке для горожан предусмотрена программа с дискотекой, трансляцией обращения Президента России и Президента Татарстана. Начнется праздник 31 декабря в 22.00 и продлится до 3.00 1 января