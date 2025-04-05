В Татарстане все больше людей обращаются за психологической помощью

За последний год в Татарстане значительно выросло число людей, обратившихся за психологической помощью. По словам специалистов из Казани, всё больше жителей делают это осознанно, а не воспринимают как нечто постыдное — как это было раньше.

По всей стране также отмечен рост интереса к антидепрессантам: в 2023 году количество их потребителей увеличилось на 7%. Аналитики одного из онлайн-сервисов подсчитали, что средняя цена на такие препараты за год выросла на 10% — с 576 до 629 рублей.

Профессор Казанского медуниверситета Лейла Шайдукова рассказала, что за последние три года продажи антидепрессантов выросли в четыре раза. По её словам, это связано с ростом тревожности и депрессий, но и с тем, что люди начали осознавать проблему и искать выход, не прибегая к алкоголю.

На практике лечение может оказаться дороже, а количество обращений к психологам и психиатрам — выше. В казанских поликлиниках отмечают стабильный рост числа пациентов, нуждающихся в поддержке.

Медики отмечают: страх перед психологами постепенно исчезает. Всё больше людей приходят за консультацией осознанно. В тех случаях, когда работа с психологом не помогает, подключаются психиатры и медикаментозное лечение.

Сами горожане делятся разными подходами к борьбе с хандрой. Кто-то полагается на медицину, а кто-то предпочитает прогулки, спорт и общение.

Врачи пока не сошлись во мнении: одни связывают ухудшение состояния с сезонными изменениями, другие — нет. Но в любом случае, антидепрессанты можно получить только по рецепту психиатра.