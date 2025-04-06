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В Татарстане доходы населения выросли на 11,7%

По данным Татарстанстата, в январе 2025 года ре...

Фото: © «Татар-информ»

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По данным Татарстанстата, в январе 2025 года реальные доходы работников в республике выросли на 11,7% по сравнению с тем же периодом прошлого года. В расчётах учитывались все предприятия, включая малый бизнес.

Средняя номинальная зарплата в январе составила 78 003 рубля, что на 22,9% больше, чем годом ранее.

Однако по сравнению с декабрём 2024 года доходы снизились: реальная зарплата уменьшилась на 27,9%, а номинальная — на 26,8%. В Татарстанстате уточнили, что подобные колебания в начале года считаются обычным сезонным явлением.

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