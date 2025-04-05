В Казани кондитерскую «Lavanda cakes» закрыли из-за кишечной инфекции и просрочки

Кондитерская «Lavanda cakes» в Казани, расположенная на улице Ахмерова, временно закрыта после того, как один из её гостей оказался заражён кишечной инфекцией. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора по Татарстану.

Проверка выявила серьёзные нарушения: посуду в заведении мыли с отклонениями от норм, помещения находились в неудовлетворительном состоянии, а персонал работал без прохождения медосмотра. Кроме того, на кухне использовали продукты с просроченным сроком годности и без маркировки.

В ходе инспекции специалисты изъяли почти 70 килограммов продукции — это 39 партий. В вафлях с яйцом пашот, слабосолёным лососем и авокадо была обнаружена кишечная палочка, а в десерте с карамелью и кофе — превышение допустимого уровня дрожжей. На владельца составили административные протоколы, а работу кафе приостановили на 15 суток.