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В Татарстане снизилась стоимость новых машин

По результатам исследования «Авто.ру Оценка», в...

Фото: создано ИИ

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По результатам исследования «Авто.ру Оценка», в марте 2025 года средняя цена нового автомобиля в Татарстане составила чуть больше 3 миллионов рублей — это на 2% меньше, чем в феврале. Об этом сообщает «Реальное время».

Сильнее всего подешевел BAIC X35 — его цена снизилась на 3,9%, теперь он стоит 1,7 миллиона рублей. Также подешевели Jaecoo J8 — до 4,7 миллиона (-2,7%) и Jetour Dashing — до 2,86 миллиона рублей (-2,5%). Обновлённые версии Chery Tiggo 8 Pro Max и Tiggo 4 Pro также стали доступнее: их стоимость снизилась на 2,1%, составив 3,9 и 2,2 миллиона рублей соответственно.

Сергей Игнатов из «Авто.ру Бизнес» отмечает: с начала года предложение на рынке новых автомобилей остаётся стабильным, а по данным за первый квартал видно, что условия всё больше склоняются в пользу покупателей.

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