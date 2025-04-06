В Татарстане начали внедрять систему оповещения через домофоны при угрозе атаки БПЛА

В республике готовится новый порядок использования домофонов для оповещения населения при возможной воздушной атаке. Согласно проекту постановления, который сейчас проходит антикоррупционную проверку, система будет действовать строго по инструкции. Об этом сообщает «Бизнес Online».

Если над территорией будет замечен беспилотник, дежурно-диспетчерская служба района или города должна сразу сообщить об этом главе исполкома или его заместителю. После их одобрения автоматически включается специальная система, которая открывает двери подъездов и запускает голосовое предупреждение: «Внимание! Угроза воздушного нападения! Двери открыты!» Сообщение прозвучит трижды с интервалом до пяти минут.

Идея обновления системы безопасности активно развивалась с января. Тогда президент Академии наук Татарстана Рифкат Минниханов поручил обеспечить цифровыми домофонами не менее 70% многоквартирных домов до конца года. Первой на практике новый подход начала внедрять Елабуга — там уже месяц работает пилотный проект от «Таттелекома».