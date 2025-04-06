Доказательства неоспоримы: в Аравийской пустыне нашли следы древних рек и озер

Международная команда исследователей обнаружила доказательства того, что около 9000 лет назад на территории современной пустыни Руб-эль-Хали (Пустая четверть) существовала крупная водная система. Об этом сообщает журнал Communications Earth & Environment.

Учёные провели геоморфологические исследования, датировали отложения и сравнили их с археологическими находками. В результате они нашли следы озера площадью 1100 квадратных километров и глубиной до 42 метров, а также речной системы длиной около 150 километров. Эти данные указывают на то, что в период между 11 000 и 5500 лет назад климат региона был значительно более влажным, чем сегодня.

Ведущий автор исследования, доктор Абдалла Заки из Женевского университета, объяснил: в то время регион переживал так называемый «зелёный» период, когда муссоны приносили обильные дожди. Это способствовало заселению территории древними людьми и развитию пастушеских общин.

Однако примерно 6000 лет назад климат резко изменился — началось масштабное опустынивание, которое сильно повлияло на условия жизни в этом районе.