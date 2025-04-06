МЧС Татарстана предупреждает: случаи возгорания травы участились

За прошедший день пожарные Татарстана восемь раз выезжали на тушение горящей растительности. В Казани зафиксировали четыре случая — пламя охватило сухую траву и мусор. Особенно крупный пожар произошёл у реки Казанки, недалеко от улицы Гаврилова, где загорелись заросли камыша.

В Елабужском районе выгорело около 300 квадратных метров, а в Тукаевском — площадь возгорания достигла 400 «квадратов». Также пожары произошли в Высокогорском и Лаишевском районах, где горела трава на участках в 300 и 200 квадратных метров соответственно.

МЧС напоминает: в сухую и ветреную погоду не стоит разводить огонь, бросать непотушенные окурки или сжигать мусор. Лучше заранее скосить сухую траву и утилизировать её безопасным способом. Даже небольшая искра может привести к серьёзному пожару.