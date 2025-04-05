Ирина Волынец рассказала, что делать, если ребенок столкнулся с травлей в школе

Детский омбудсмен Татарстана и основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец заявила, что действующие меры против школьной травли не устраняют её коренные причины. Об этом сообщает RT.

По её словам, сейчас основное внимание уделяется борьбе с последствиями, а не с источником проблемы. Волынец подчеркнула, что если буллинг уже возник, то ребёнок-агрессор зачастую демонстрирует асоциальное поведение.

Она отметила, что перевод таких учеников на домашнее обучение или в специализированные учреждения — не лучшее решение. Это не только не решает проблему, но и может привести к перегрузке альтернативных форм образования.

Хотя в школах формально существуют регламенты по борьбе с буллингом, их часто исполняют формально, считает омбудсмен. Она подчеркнула, что важно наладить строгий контроль, а также вовремя вмешиваться в детские конфликты. По её словам, дети, издевающиеся над другими, нередко сами ранее сталкивались с насилием и нуждаются в поддержке психолога.

Одним из эффективных способов профилактики Волынец назвала проект «Заступник» — мобильное приложение с функцией тревожной кнопки, которую можно использовать в экстренной ситуации.