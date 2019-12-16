Билайн получил 13 наград на конкурсе digital и SMM-проектов Tagline Awards 2019

Билайн и агентства LAM, R.Point и RTA завоевали более десятка наград на крупнейшем digital-конкурсе в Восточной Европе Tagline Awards 2019. Приз за лучшие инновационные, интересные и качественные проекты получили следующие проекты Билайн: Игры в stories, Продвижение приложения Билайн ТВ на Хэллоуин, мини-фильм «Keep moving», видео-проект «Письма», социальная инициатива «Помочь найти пропавшего может каждый», марафон #НАСПИНАВСЕ и акция «АнлимСити».

Билайн занял первое место в номинации «Лучшие social media телеком/ IT/ интернет компании» с проектом Игры в Stories. Каждую неделю компания придумывает новые интерактивные подходы для взаимодействия с пользователями с помощью формата Stories в социальных сетях.

Также, сразу два проекта компании – Продвижение приложения Билайн ТВ на Хэллоуин и акция #НАСПИНАВСЁ выиграли серебро в номинациях: «Лучшее socialmedia телеком/ IT/ интернет-компании», «Лучшая ситуативная компания» и «Лучшая кампания для телеком/ IT/ интернет-бизнеса». Награды в первых двух категориях завоевал тематический проект, реализованный к празднику Хэллоуин. Специально для него Билайн создал мистическую карту офисов продаж и подарил промокод для бесплатного просмотра фильмов ужасов. Третью награду получил марафон #НАСПИНАВСЁ, созданный совместно с агентством R.Point, в рамках которого пользователи должны были смотреть видео перед сном и сформировать здоровую привычку - спать не менее 8 часов.

Коллекцию бронзовых наград завоевали проекты:

- Игры в Stories, в номинациях «Лучшая страница/ группа», «Social media»;

- Продвижение приложения Билайн ТВ на Хеллоуин, в номинациях «Лучшая кампания для телеком/ IT/ интернет-бизнеса», «Лучшая performance-кампания»;

- Keep moving, мини-фильм Билайн и Моторика (компания, которая занимается разработкой робототехники для протезирования) снятый совместно со студией LAM, в номинации «Лучший социальный проект»

- Письма, футуристический видео-проект об использовании новых технологий в повседневной жизни, созданный совместно со студией LAM, в номинации «Лучшее видео»;

- Помочь найти пропавшего может каждый, запуск сервиса sms-информирования о поиске пропавших людей при помощи агентства Contrapunto, в номинации «Лучший интегрированный проект»;

- #НАСПИНАВСЁ, акция, создана совместно с агентством R.Point в номинации «Лучшая музыка/ сайнд-дизайн»;

- АнлимСити, запуск мобильной столицы фестивалей совместно с агентством RTA, в номинации «Лучшая digital-BTL-кампания».