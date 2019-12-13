В Татарстане сотрудники ГИБДД помогли замерзающей на трассе семье с малышом

Семье из Казани на трассе помогли сотрудники специализированного батальона ДПС Татарстана. На загородной дороге у семейства сломался автомобиль, двигатель заглох – позже выяснилось, что причиной поломки стал обрыв ремня ГРМ. Водитель пытался сам починить неисправность, но ничего не получалось, его супруга и трехлетняя дочь начали замерзать.

К счастью, мимо проезжал экипаж ДПС в составе лейтенанта полиции Евгения Липатова и младшего лейтенанта Евгения Черняева. Сотрудники ГИБДД заметили знак аварийной остановки и решили выяснить, что произошло.

Замерзшую семью обогрели и напоили чаем, после устранили неполадку в автомобиле, и семейство дальше отправилось в путь. Житель Казани направил благодарственное письмо в Управление ГИБДД по РТ.