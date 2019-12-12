10 декабря состоялась сдача дома «обманутых дольщиков» в ЖК «Молодежный». Впервые с такой проблемой республика столкнулась в 2008 году. Тогда в Казани было более 75 замороженных объектов. В 2015 году город «накрыла» вторая волна – появилось еще 30 проблемных домов.

Строительство 108-квартирного дома, который сдали накануне, начала в 2014 году ГК «Фон». Однако через год работы приостановились, а сам дом был включен в реестр проблемных. Люди, которые внесли деньги за будущую жилплощадь, оказались в непростой ситуации. Некоторым банально было негде жить. Никто не мог сказать, когда они заедут в собственные квартиры:

«Мы вложились в квартиру в 2014 году. Дом должны были сдать в декабре этого же года, мы уже планировали отмечать в ней Новый год. Но стройка застопорилась. Через 2-3 года надежда, что мы когда-нибудь заедем в квартиру, вообще угасла. Никто не ожидал, что строительство затянется почти на 6 лет», - рассказал корреспонденту один из новоселов.

Вскоре была организована инициативная группа, которая прикладывала все усилия, чтобы строительство дома возобновилось. Активистов поддержал первый заместитель руководителя Исполнительного комитета по вопросам градостроительной политики Азат Нигматзянов. Благодаря таким усилиям в 2018 году для достройки была приглашена компания ООО «Ак Таш», которая завершила работы в течение года.

Всего в доме 108 квартир с черновой отделкой, также имеется площадь, предназначенная для офисов. Общая площадь дома составляет 6,7 тыс. кв. м, жилых помещений — 5,7 тыс. кв. м.

«Для РТ это пятый дом по проблемам обманутых дольщиков в этом году, а для Казани – третий. Мы надеемся до конца года сдать еще пять домов», - заявил первый заместитель премьер-министра РТ Рустам Нигматуллин.

Вопрос со строительством домов, принадлежащих обманутым дольщикам, решался совместно Мэрией города, Исполнительным комитетом и Министерством строительства. По словам представителей администрации, застройщики, которые захотят работать с деньгами граждан, теперь будут проходить жесткий отбор. Эта мера поможет в будущем избежать проблему «обманутых дольщиков».

Сейчас в Татарстане существует два фонда поддержки обманутых дольщиков. Первый фонд был создан по указу президента РТ Рустама Минниханова с целью механизировать и упорядочить строительство замороженных проектов. В скором времени открылся фонд ДОМ.РФ, основанный на федеральном законодательстве. По словам Рустама Нигматуллина, между ними подписано соглашение по достройке еще четырех домов в Казани: трех в ЖК «МЧС» и еще одного по улице Достоевского, 57. Со стороны РТ финансирование составит 2 млрд 86 млн рублей, а со стороны ДОМА.РФ - 3 млрд.

На данный момент активно идет работа еще над 10 домами. Их планируют сдать уже в следующем году. Мэр Казани Ильсур Метшин заявил, что в будущем администрация города планирует сократить проблемы со строительством новых домов:

«Сейчас мы имеем четкое понятие, как мы будем побеждать каждый дом. Если в 2015 году, когда волна обманутых дольщиков выявила проблему 30 домов, мы проснулись вместе с жителями и узнали, что такая проблема случилась. Потому что несли деньги жители в компанию, которая твердо стояла на ногах, и ничего не предвещало беды. Мы вместе с правительством принимали решения по каждому дому. Сейчас, в преддверии 2020 года, у нас по каждому дому есть четкое понятие, как и за счёт каких ресурсов проводить работы».