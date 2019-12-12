Город заинтересован в скоростном транспорте: в Казани протестировали маршруты метробусов

На дорогах Казани прошло тестирование двух новых автобусов - МАЗ-303 и МАЗ-215. Оба автобуса - белорусского производства, низкопольные. МАЗ-215 - особо большой вместительности, сочлененный, в будущем может использоваться на маршрутах метробуса.

"Скоро будет подведен итог и объявлен победитель конкурса разработки концепции метробусов в Казани. Концепция метробусов подразумевает внесение изменений в маршрутную сеть в последующем. Думаю, ко второму кварталу следующего года концепция будет разработана, и к 2023 году систему планируется внедрить. Сложность – в большом количестве проектно-сметной документации и, конечно же, требуется большое финансирование", – сообщил председатель комитета по транспорту Казани Айдар Абдулхаков.

Также в ведомстве отметили, что тестовые поездки выявили узкие места на дорогах Казани, и эти места учтут при планировании маршрутов метробусов.