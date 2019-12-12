В Татарстане LAND CRUISER с казахстанскими номерами оштрафовали 88 раз

Автомобильные номера других государств не мешают штрафовать водителей, нарушивших правила дорожного движения на территории России. Об этом напомнили в отделе пропаганды ГИБДД РТ.

Как рассказали в ведомстве, с начала года к административной ответственности привлечено 1828 водителей машин с иностранными номерами, в отношении граждан составлено 2320 протокола об административном правонарушении.

По результатам работы комплексов автоматизированной фиксации административных правонарушений в области дорожного движения только за ноябрь к ответственности привлечено 20 водителей, в отношении которых вынесено 164 постановления по делу об административном правонарушении. Есть и автомобилисты, которые нарушали правила неоднократно: так, водитель автомобиля TOYOTA LAND CRUISER 200, с государственными регистрационными знаками Республики Казахстан, в ноябре привлечен к ответственности по 88 фактам нарушения правил дорожного движения на сумму 55 тысяч 500 рублей.