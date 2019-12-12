«Уже все всё поняли»: протестующие под Казанью татарстанцы высказались о Путине

Около поселка Осиново под Казань в палаточном лагере продолжают жить граждане, выражающие протест против строительства мусоросжигательного завода.

Сегодня в соцсетях сообщества появилась видеозапись диалога местного блогера с жителями лагеря. Одна из активисток высказалась об отношении к президенту России:

"Уже все всё поняли, в моем окружении "зомбированных нет" - заметила женщина.

На замечание блогера о том, что пенсионеров "погнали и они проголосовали за Путина" женщина возмутилась:

"Неправда! Пенсионеры далеко не все голосовали, особенно у нас в Татарстане, было столько вбросов и нарушений. Это же мы знаем, это все видели. <...> На самом деле, я сейчас не знаю людей, которые бы его искренне, от души поддерживали" - заявила она.

Напомним, что палаточный лагерь, который уже окрестили "Шиес-2" и "ДиОкСионово", развернули активисты и местные жители 2 декабря. Лагерь уже освятил батюшка, а по заявлениям активистов, их пытались подкупить неизвестные. Ранее корреспондент ProKazan.ru побывал в лагере и пообщался с жителями, а на днях они опубликовали свою хартию.

Требования протестующих - прекратить незаконные работы по строительству дороги к МСЗ, выдать проектную документацию МСЗ для проведения общественной экологической экспертизы, приостановить любые работы, касающиеся завода, до публикации заключения этой экспертизы и учета мнения граждан, организовать встречу представителей лагеря с Президентом Республики Татарстан Рустамом Миннихановым.