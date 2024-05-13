Метшин извинился за пробки

Мэр Казани Ильсур Метшин во время делового понедельника принял на себя ответственность за транспортный коллапс, который произошел в центре города на прошлой неделе. Он извинился перед горожанами за возникшую сложную ситуацию на дорогах и пояснил, что обстоятельства вынудили оставить все как есть, так как масштабный ремонт дорог и другие подготовительные работы не могли быть перенесены или отменены.

Первые заторы начали появляться в городе перед Днем Победы, а затем было перекрытие дорог в связи с проведением казанского марафона. Центр города практически полностью был закрыт для автомобилистов от Кремлевской дамбы до моста "Миллениум".