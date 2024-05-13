Новости Казани
· 16+ · Алина Алмакаева

Метшин извинился за пробки

Мэр Казани Ильсур Метшин во время делового понедельника принял на себя ответственность за транспортный коллапс, который произошел в центре города на прошлой неделе.

Подписаться в Telegram

Мэр Казани Ильсур Метшин во время делового понедельника принял на себя ответственность за транспортный коллапс, который произошел в центре города на прошлой неделе. Он извинился перед горожанами за возникшую сложную ситуацию на дорогах и пояснил, что обстоятельства вынудили оставить все как есть, так как масштабный ремонт дорог и другие подготовительные работы не могли быть перенесены или отменены.

Первые заторы начали появляться в городе перед Днем Победы, а затем было перекрытие дорог в связи с проведением казанского марафона. Центр города практически полностью был закрыт для автомобилистов от Кремлевской дамбы до моста "Миллениум".

Последние новости Казани в твоем телефоне — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

день назад

Певица Айсылу Чижевская отправила своего мужа в психбольницу

Гид по скидкам Казани

день назад

Казанцам рассказали, как жить на природе и с комфортом: выбираем перспективные коттеджные поселки

услуги по уничтожению борщевика днепропетровская

Новости Казани

день назад

54-летняя Айсылу сдала мужа-сына в психиатрическую клинику

Новости Татарстана

день назад

Силовики Казани готовятся работать больше

раздача листовок по почтовым ящикам в Санкт-Петербурге

Новости Татарстана

22 часа назад

В Татарстан снова вернутся заморозки

Новости Казани

день назад

Сын Асфана Галявова ушел из инспекции труда Татарстана

Новости Казани

день назад

В Казани легковушка на зебре сбила подростка

Новости Казани

17 часов назад

В Казани сбили подростка на самокате
Новости Татарстана
3 дня назад

Метеоролог КФУ Аухадеев рассказал о погоде в Татарстане на праздники

Метеоролог КФУ Аухадеев рассказал о погоде в Татарстане на праздники

Новости Казани

час назад

Метшин извинился за пробки

Гид по скидкам Казани

день назад

Уютно с родными или шумно в компании: как казанцы празднуют свой день рождения

Новости Татарстана

2 часа назад

В Татарстане сократилось поголовье крупного рогатого скота

Новости Татарстана

17 часов назад

Путин назначил четырех новых федеральных судей в РТ
Спортсменка из Татарстана Ксения завоевала золото на Чемпионате Европы по самбо
Новости Татарстана
2 дня назад

Спортсменка из Татарстана Ксения завоевала золото на Чемпионате Европы по самбо

Новости Казани

19 часов назад

Кенийские бегуны не финишировали на «Казанском марафоне» из-за полученных травм

Новости Казани

20 часов назад

Пьяный таксист на Хендай не заметил запрещающий сигнал светофора

Новости Татарстана

20 часов назад

В Татарстане овощи продолжают дорожать
По следам викингов: рассказываем, как из исторического места под Казанью сделали место для семейного отдыха
Интересное в Казани
4 дня назад

По следам викингов: рассказываем, как из исторического места под Казанью сделали место для семейного отдыха
В Казани дядя ударил 22-летнего племянника из-за жилья ножом
Новости Казани
2 дня назад

В Казани дядя ударил 22-летнего племянника из-за жилья ножом