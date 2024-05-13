Плющев назвал «Ак Барс» сложной командой для Гатиятулина

Экс-наставник сборной России Владимир Плющев высказал свою оценку словам нового главного тренера "Ак Барса" Анвара Гатиятулина, который заявил о своем намерении вернуть казанский клуб к победе в Кубке Гагарина. Прошлый сезон "Ак Барс" возглавлял опытный Зинэтула Билялетдинов, покинувший команду после неудачи в первом раунде плей-офф против "Автомобилиста".

"Я думаю, он пришел туда со знанием дела. У меня такое впечатление. Ведь у него уже был опыт попыток достижения таких же результатов в предыдущих клубах, которые оказались безрезультатными. "Ак Барс" - это сложная команда. Гораздо сложнее, чем те, что он тренировал раньше", - приводит слова Плющева "Татар-информ".

Гатиятулин отказал "Сибири", с которой у него уже было устное соглашение на двухлетний контракт, а также ЦСКА, где Илья Воробьев предлагал 48-летнему тренеру присоединиться к тренерскому штабу в качестве специалиста по защите.