«Мы требуем встречи с Миннихановым»: протест под Казанью набирает обороты

Уже четвертый день под поселком Осиново в Зеленодольском районе Татарстана живут люди в палатках. Они обосновались в поле 2 декабря. Несмотря на холода, сюда приезжают целыми семьями, чтобы выразить свой протест против будущего строительства мусоросжигательного завода.

Несколько дней назад на этом месте работники начали прокладывать дорогу. Для этого им пришлось вырубить деревья, восстановление которых нигде не оговаривается. Сама площадка, по словам активистов, также не предполагает строительства на ней каких-либо объектов и документально предназначена только сельскохозяйственного назначения. Главной претензией протестующих является отсутствие документов, одобряющих строительные работы. По их словам, у рабочих есть разрешение только на реконструкцию дороги, которой на заявленном месте изначально не было. Экоактивисты утверждают: все действия строителей носят противозаконный характер:

"Госорганы отказываются проводить проверку работ, которые на самом деле ведутся незаконно. Строители должны реконструировать дорогу, но ее тут изначально не было. Сейчас просто идет нарушение законодательства. Мы будем и дальше звонить, добиваться, чтобы госорганы зафиксировали это. Мы как стояли так и будем стоять, и надеемся, что президент Татарстана услышит нас", - сообщила корреспонденту экоактивист Гульнара Гилязова.

На территории лагеря протестующие развели костер - около него можно согреться. Также на нем они кипятят чайник и готовят еду. Вокруг стоят четыре палатки: в них хранятся продукты питания и теплые вещи, которые привозят добровольцы. Тут же ведется раздельный сбор мусора. На столе можно увидеть хлеб, колбасу, пирожки и термосы с горячим чаем, которые принесли жители Осиново. Они также активно поддерживают участников протеста.

Среди протестующих можно увидеть представителей сразу двух политических партий – КПРФ и «Яблока». Последний находится на территории лагеря постоянно. Мужчины также поддержали экоактивистов и высказались против строительства МСЗ. По их мнению, будущий завод представляет собой угрозу экологической безопасности Казани и близлежащих городов:

«У нас в городе уже достаточно много вредных предприятий. Строительство еще одного завода, тем более мусоросжигательного, только усугубит нынешнюю экологическую ситуацию. В первую очередь, это отражается на здоровье наших граждан и подрастающего поколения. Лично я поддерживаю переработку мусора, никакого сжигания происходить не должно» - прокомментировал данную ситуацию представитель КПРФ Затин Анвар.

Владимир Соловцов руководитель казанского отделения партии "Яблоко" также высказался на данную тему:

"Этот завод с экологическим выбросом накроет большую часть города, в котором проживает больше миллиона жителей. При этом нам не предоставляется документация, на основе которой мы можем оспаривать его строительство, хотя уже есть два решения суда, в том числе верховного суда РТ. Так как все законные способы уже исчерпаны, остается только выбранный нами способ протеста. Прийти и не дать постройку дороги к "заводу смерти".

Полиция держится рядом с палаточным лагерем, но никаких серьезных действий не предпринимает. На второй день протеста с заявлением выступил заместитель начальника полиции по охране общественного порядка отдела МВД по Зеленодольскому району подполковник полиции Константин Малыгин. Он попросил покинуть место проведения дорожных работ и предупредил о том, что действия экоактивистов попадают под ст. 20.2 Кодекса административных правонарушений РФ, которое подразумевает нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования. При этом, плакатов, флагов или другой агитации на территории лагеря не было. Со стороны участников протеста такое заявление вызвало только смех. Люди даже не сдвинулись с места. В пресс-службе МВД по РТ данную ситуацию комментировать отказались.

На 5 декабря палаточный лагерь продолжает стоять. Как сообщают с места событий, протестующих становится только больше. Экоактивисты освещают все происходящие события в социальных сетях и предлагают присоединиться к ним. Главным требованием протестующих является встреча представителей экодвижения с президентом РТ Рустамом Миннихановым:

"Мы планируем находиться здесь до исполнения наших требований. Пока нам не предъявят нужные документы, пока не будет организована встреча нашего представителя с президентом РТ. Он является гарантом конституции нашей республики, поэтому важно, чтобы он выслушал нас. Мы - жители РТ, и наше здоровье должно быть гарантировано".