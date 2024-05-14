Вице-президентом Академии наук Татарстана назначен Айрат Хасьянов

Президент Академии наук Татарстана Рифкат Минниханов представил нового вице-президента, с 14 мая эту должность занимает Айрат Хасьянов. Он был представлен на расширенном совещании Ассоциации региональных академий наук.



Айрат Хасьянов будет отвечать за область информационных технологий, включая сферу искусственного интеллекта.



Ранее Хасьянов занимал должность заведующего кафедрой программной инженерии в КФУ. Он также работал в качестве проректора по развитию и цифровой трансформации в КНИТУ-КАИ, а также был директором Высшей школы IT и интеллектуальных систем в КФУ.

Ранее стало известно, что на Игры БРИКС за месяц до турнира продали уже более 20 тысяч билетов.