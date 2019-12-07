Под Казанью батюшка освятил лагерь активистов, выступающих против МСЗ

Сегодня, 7 декабря, подходит к концу шестой день протеста против Мусоросжигательного завода под Казанью, недалеко от Осиново.

Палаточный лагерь протестующих сегодня стал комфортнее - приобрели теплую армейскую палатку, которую сегодня же установили.

В каждом посте в соцсетях активисты призывают граждан присоединяться к их мирному протесту. Они выдвинули 7 требований, о которых мы рассказывали ранее.

"На шестой день палаточного лагеря количество людей увеличивается. Вчера к нам приезжал батюшка и освящал наш лагерь." - говорится на​ видео в соцсетях экоактивистов

В комментариях группы Вконтакте граждане активно хвалят деятельность активистов, некоторые сожалеют, что не могут присутствовать на протесте и поддержать.