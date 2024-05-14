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В РТ нашли новый способ мошенничества через Wi-Fi

Руководитель министерства цифрового развития Татарстана Айрат Хайруллин представил новый вид мошенничества через wi-fi.

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Руководитель министерства цифрового развития Татарстана Айрат Хайруллин представил новый вид мошенничества через wi-fi. Он рассказал о методах аферистов в своем telegram-канале, где они получают доступ к учетным записям в telegram. Мошенники убеждают пользователей подключаться к общедоступным wi-fi сетям, чтобы затем заполучить учетные данные через мессенджер.

Под видом безопасности и необходимости для доступа в интернет, мошенники получают информацию о пользователях. Получив логин и пароль, они могут захватить аккаунт telegram и прочитать личные сообщения, контакты и переписку. В итоге потерпевшие могут получать подозрительные сообщения или вирусные ссылки от своих собеседников.

Для защиты своего аккаунта, Хайруллин рекомендовал быть осторожными при подключении к общественным wi-fi сетям. Пользователям советуется не вводить личные данные на подозрительных сайтах и активировать двухфакторную аутентификацию.

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