Мы против насилия и агрессии: протестующие под Казанью опубликовали хартию

Жители Татарстана, уже 10 дней живущие в палаточном лагере недалеко от поселка Осиново под Казанью, опубликовали принятую ими хартию. Она появилась в сообществе "В Контакте".

"Мы, свободные граждане, осуществляющие свои конституционные права на благоприятную окружающую среду и мирные собрания, основали палаточный лагерь у места предполагаемого строительства мусоросжигательного завода под Казанью. <...> Мы относимся к разным сообществам и этническим группам, придерживаемся разных политических взглядов, но нас объединяют понимание достоинства любой личности и стремление самим сообща принимать решения, касающиеся окружающей нас среды" - заявляют протестующие граждане.

Также они подчёркивают, что готовы к дискуссии, а лагерь является открытой для свободного и мирного выражения мнений площадкой. В хартии перечислены и принципы, действующие на территории лагеря: это отказ от любых форм агрессии и насилия, трезвость в лагере и накануне приезда в него, уважительное отношение ко всем и раздельный сбор мусора для его последующей переработки.

Напомним, что жители РТ основали палаточный лагерь в знак протеста против строительства дороги к будущему мусоросжигательному заводу. Среди требований - прекратить строительство дороги, выдать проектную документацию завода и провести общественную экологическую экспертизу, а до этого - остановить любые работы по возведению завода. Кроме того, протестующие требуют личной встречи с президентом республики Рустамом Миннихановым.