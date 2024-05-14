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Гатиятулин прокомментировал своё назначение на пост главного тренера «Ак Барса»

Анвар Гатиятулин прокомментировал свое назначение на пост главного тренера "Ак Барса".

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Анвар Гатиятулин прокомментировал свое назначение на пост главного тренера "Ак Барса". Соглашение рассчитано на два года.


"Работа в "Ак Барсе" - это настоящий вызов для любого тренера. Я осознаю амбиции клуба и уже сейчас чувствую внимание, которое уделяют команде болельщики, руководство республики и "Татнефть". Мы как единое целое осознаем ответственность перед клубом и готовы к ней. Для меня лично переезд в Татарстан имеет особое значение, и я чувствую себя здесь ментально очень комфортно", - цитирует пресс-служба клуба Гатиятулина.


Предыдущим местом работы 48-летнего тренера был "Трактор". В октябре 2023 года его отправили в отставку.

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