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Стало известно, какие секс-игрушки предпочитают казанцы

Cегодня, 10:08 125 5 Автор: prokazan.ru

Исследователи маркетплейса "Беру" выяснили, какие игрушки для взрослых покупают россияне. В ходе онлайн-опроса жители городов-миллионников рассказали, что они покупают в интим-магазинах и как используют.

"Жители Казани чаще всего покупали на Беру вибраторы, фаллоимитаторы и эротические и анальные стимуляторы. В целом в тройку самых популярных товаров среди жителей городов- миллионников вошли эротическая одежда (70%), вибраторы (40%) и фаллоимитаторы (31%). Наименьшей популярностью пользовались секс-куклы и роботы (8%)" - сообщили представители компании.

При этом более половины респондентов выбирают и покупают секс-игрушки в интернет-магазинах, потому что, по их словам, так они не испытывают смущения, как в обычном секс-шопе, могут полностью изучить товар и почитать отзывы, но некоторые переживают за анонимность доставки.

комментарии

Горожанин
0
11 декабря 2019
10:15
Вот тебе и Беру))))
Горожанин
0
11 декабря 2019
11:00
Залететь можно легко, вот вылет будет уже через 9 месяцев
Горожанин
0
11 декабря 2019
11:02
в рот? 8-*
В ответ на комментарий пользователя
Вот тебе и Беру))))
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Горожанин
0
11 декабря 2019
11:05
Думается "оттудого" ,даже через девять месяцев вылет будет того , что и сейчас вылетает .
В ответ на комментарий пользователя
Залететь можно легко, вот вылет будет уже через 9 месяцев
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