Стало известно, какие секс-игрушки предпочитают казанцы

Исследователи маркетплейса "Беру" выяснили, какие игрушки для взрослых покупают россияне. В ходе онлайн-опроса жители городов-миллионников рассказали, что они покупают в интим-магазинах и как используют.

"Жители Казани чаще всего покупали на Беру вибраторы, фаллоимитаторы и эротические и анальные стимуляторы. В целом в тройку самых популярных товаров среди жителей городов- миллионников вошли эротическая одежда (70%), вибраторы (40%) и фаллоимитаторы (31%). Наименьшей популярностью пользовались секс-куклы и роботы (8%)" - сообщили представители компании.

При этом более половины респондентов выбирают и покупают секс-игрушки в интернет-магазинах, потому что, по их словам, так они не испытывают смущения, как в обычном секс-шопе, могут полностью изучить товар и почитать отзывы, но некоторые переживают за анонимность доставки.