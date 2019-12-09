Стало известно, как назовут новый развлекательный центр в Казани

У нового Центра семейного отдыха, который строят в Казани на улице Павлюхина, появилось имя. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. Развлекательный центр назовут KazanMall, разрешение на использование слова "Казань" уже выдано Исполкомом.

Строительство центра начали в 2018, закончить планируют в 2020 году. Напомним, что площадь нового объекта будет чуть меньше, чем у ТЦ "МЕГА", 35 процентов площадей будет отдано под развлекательную зону, зону для семейного отдыха и проведения мероприятий.