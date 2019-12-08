В Татарстане потратят 5,4 млн рублей на рассылку СМС-сообщений

Министерство цифрового развития РТ объявило тендер на организацию нового проекта. Соответствующий документ появился на сайте Госзакупок.

Минцифра планирует потратить на реализацию проекта 5,4 млн рублей. За эти деньги власти республики рассчитывают организовать массовую рассылку СМС-сообщений в 2020 году. В общей сложности должно быть отправлено не более 2,2 млн сообщений. Стоимость каждой из них составит 2, 42 рубля.

Заявки на участие в тендере принимаются до 12 декабря. Аукцион назначен на 16 декабря.