Системы контроля доступа с компьютерным зрением протестируют на 5G-сети Билайн

Билайн и компания O.Vision (ООО Омега) заключили меморандум о намерениях сроком на 3 года. Стороны договорились совместно развивать, тестировать и совершенствовать решения контроля доступа с использованием технологий компьютерного зрения O.Vision для работы с сетями пятого поколения.

В основе проекта O.Vision лежит нейросеть, которая способна считывать лицо человека перед турникетом за доли секунды с точностью 99,9%. При этом не нужно снимать аксессуары, например, очки, или головные уборы. Таким образом, человек может проходить через турникет не останавливаясь. Система распознает приближающегося человека за несколько метров. Технологии 5G и MEC, предоставляемые Билайн, позволят перевести решение O.Vision на облачную архитектуру, сделать более компактным и снизить его себестоимость.

В 2019 году на форуме стартапов SPB STARTUP DAY Билайн выбрал победителя в номинации «Лучший стартап c использованием технологии 5G». Им стал технологический стартап O.Vision, создавший бесконтактную пропускную систему с использованием технологии распознавания лиц в реальном времени.

В рамках заключенного меморандума Билайн предоставит команде проекта возможность внедрить пропускную систему в пилотной зоне 5G Билайн в Сколково, где компания протестирует своё решение с использованием технологий пятого поколения, архитектуры MEC (Mobile Edge Computing) и других технологий Билайн. Работа по созданию совместных проектов в области инноваций будет идти в рамках Beeline Innovation Lab.

Александр Балюк, руководитель департамента по внедрению новых технологий Билайн: «Одним из перспективных направлений применения связи пятого поколения является работа с видео высокой четкости в режиме реального времени. Это актуально в системах контроля доступа. Надеемся, что доработка и тестирование решения O.Vision на наших сетях 5G поможет стартапу решить стоящие перед ним задачи».

Михаил Козлов, со-основатель и директор по развитию стартапа O.Vision: «Доработка и тестирование нашей системы с использованием технологий 5G и MEC от Билайн позволит вывести наше решение на новый уровень. Оно станет более компактным и доступным для более широкого круга потребителей».