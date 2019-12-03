ГИБДД Казани ищет свидетелей двух аварий с пострадавшими

Вчера в Казани произошло два ДТП, в которых пострадали люди. В обоих случая водители транспортных средств скрылись с места происшествия, сообщают в ГИБДД города.

В 6 часов утра водитель автомобиля Лада Калина напротив дома №30 по Горьковскому шоссе сбил 38-летнего мужчину, который переходил проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу, пострадавший получил множественные ушибы.

В 17 часов 30 минут на перекрестке улиц Адоратского и Чуйкова в салоне автобуса НЕФАЗ произошло падение 57-летней пассажирки, женщина получила ушиб головы.

Госавтоинспекция Казани просит очевидцев данных происшествий откликнуться по телефонам: 5-333-819, 5-333-848.