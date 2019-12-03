В деревне Куюки Пестречинского района РТ в микрорайоне "Яшьлек" дано разрешение на ввод в эксплуатацию двух домов из четырех. Об этом сообщают в Минстрое РТ. Дома достроила ООО "СК «Бриз" с помощью Фонда поддержки дольщиков РТ, подчеркнули в ведомстве. Оставшиеся два дома планируют сдать к середине декабря.

Напомним, получить квартиры дольщики должны были еще в 2017 году, однако стройка затянулась и этим летом граждане даже жили в палаточном лагере около будущих домов. Тогда новый застройщик - компания "Бриз" - пообещал, что дома сдадут в конце 2019 года.