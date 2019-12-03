В МЧС РТ назвали самую частую причину пожаров, в которых гибнут люди

Более половины всех смертельных пожаров в Татарстане происходит из-за неосторожного обращения с огнем. Об этом сегодня на брифинге сообщил начальник Главного управления МЧС России по Республике Татарстан Рафис Хабибуллин.

На данную причину приходится более 55% случаев гибели людей, вторая по частоте - нарушение правил устройства электрооборудования и бытовых приборов, это пятая часть происшествий с жертвами. Далее следуют нарушение правил устройства и использования печей и газового оборудования.

Так в МЧС отметили: 90% погибших приходится на пожары в жилом секторе, из общего числа жертв 33,9% это пенсионеры и 24% безработные.