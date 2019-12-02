В Казани управляющего и кассира банка отправили в тюрьму за кражу 220 миллионов

В Вахитовском районном суде Казани огласили приговор в отношении двух экс-сотрудников банка. Их обвиняют в хищении 220 миллионов рублей.

Установлено, что Полях О.С., будучи управляющим операционного офиса "Казанский" Филиала Саратовский ПАО Банка "Финансовая Корпорация Открытие", вовлек в преступное деяние главного кассира Степанову Н.В. По указу руководителя женщина проводила фиктивные операции, а в хранилище вместо настоящих денег поступали муляжи. Как комментировали представители банка, клиентов этот инцидент не затронул.

Таким образом бывшие сотрудники банка с 6 декабря 2017 года по 18 сентября 2018 года присвоили 220 220 908 рублей, что является особо крупным размером. Хищение обнаружили при ревизии. При этом после краж управляющий скрылся и был объявлен в розыск. Мужчину обнаружили в Новороссийске.

Как сообщили в суде, Полях отправится в колонию общего режима на 6,6 лет, Степанова - на 2,6 лет.