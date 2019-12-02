Траур в Забайкалье: Минниханов выразил соболезнования семьям погибших в ДТП

Президент Татарстана Рустам Минниханов выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших в ДТП в Забайкальском крае. Глава республики пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления.

В минувшее воскресенье, 1 декабря, рейсовый автобус упал с моста через реку Куэнга. Погибли 19 человек, в том числе двое детей и водитель, 22 человека пострадали. По предварительным данным, у автобуса разорвалось колесо, после чего водитель потерял управление.

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов объявил 2 декабря траур в регионе.