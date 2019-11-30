На Урале за взятку задержали высокопоставленного руководителя СКР

При получении взятки сотрудники ФСБ задержали первого заместителя начальника Следственного комитета по Свердловской области Михаила Бусылко. Он задержан вместе с адвокатом из Владимирской области - последнему вменяют посредничество во взяточничестве, его фамилия не сообщается.

Операцию по задержанию ФСБ провела совместно со Следственным комитетом, говорится в официальном сообщении СК РФ. Взятка предназначалась за решение вопроса об отмене постановления о прекращении уголовного дела.

Следователи будут просить суд назначить в качестве меры пресечения задержанным заключение под стражу.

Добавим, что Михаил Бусылко работает в Следственном комитете с 2007 года.