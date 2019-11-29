«Черная пятница» в Казани: как это было

29 ноября в России в седьмой раз прошел Всемирный день распродаж - "Черная пятница". С каждым годом интерес к данному событию только возрастает, торговые центры заблаговременно готовятся к Всемирной распродаже. Однако в последнее время люди всё чаще отдают предпочтение онлайн-покупкам. Согласно исследованию компании Watcom, в 2019 году поток покупателей в казанских торговых центрах снизился на 1,9%.

Много ли людей посетило один из самых популярных торговых центров Казани, настоящие ли скидки в магазинах — в фоторепортаже ProKazan.ru.

Повсюду мелькали яркие таблички "Скидки", "Распродажа", "Скидки 20 %", Скидки 30 %", "Скидки 50 %".

К вечеру посетителей в ТЦ становилось все больше.

В основном казанцы покупали одежду.

В мужском отделе двое молодых парней примеряли одежду прямо в торговом зале, не заходя в примерочную. Высокий молодой человек сказал, что делает покупки не только в Интернете, но и в торговых центрах:

"Я покупаю и в торговых центрах, и онлайн, мне все равно, где покупать вещи".

Люди в ТЦ не были разговорчивы, каждый был сосредоточен на своих покупках.

В некоторых магазинах люди выстраивались в огромные очереди. Самыми популярными оказались магазины молодежной одежды и магазин электроники.

Магазины меховой одежды и магазины мужской деловой одежды оказались наименее востребованными.

В магазине мебели и товаров для дома больших скидок не было замечено, наверное, поэтому там было немноголюдно.

Корреспондент ProKazan.ru убедился, что скидки в ТЦ настоящие. Новая цена на ценниках всегда оказывалась меньше прежней.

Вот еще одно доказательство того, что скидки на "Черную пятницу", пусть и небольшие, но существуют.

И еще один пример - бюджетные джинсы.

Люди в ТЦ все прибывали, очереди увеличивались, но порядок соблюдался. Драк не было замечено. Охранники пристально следили за всем, что происходит в торговых залах.

В целом, атмосфера в торговом центре была дружелюбной и праздничной. На полках уже появились новогодние коллекции, а сам ТЦ украсился к предстоящему празднику.

В менее популярном казанском торговом центре в это же время было пустовато.