Исследование выявило связь поздних ужинов с риском болезней печени

Время приема пищи может играть важную роль в поддержании здоровья печени. Исследователи из Орегонского университета здравоохранения и науки обнаружили, что люди, регулярно ужинающие поздно или перекусывающие перед сном, чаще сталкиваются с заболеваниями этого органа. Работа опубликована в журнале Clinical Gastroenterology and Hepatology.

В исследовании использовали данные почти 200 тысяч человек, участвовавших в трех долгосрочных научных проектах. Специалисты изучили сведения о распорядке питания и образе жизни участников, а затем сравнили их с данными о заболеваниях печени.

Согласно результатам, у людей, которые часто ели поздно вечером, риск таких заболеваний был на 20–30% выше. В частности, анализ охватывал метаболически ассоциированную стеатотическую болезнь печени и цирроз.

Исследователи предполагают, что важную роль могут играть циркадные ритмы, управляющие циклом сна и бодрствования, а также обменными процессами. Печень перерабатывает поступающие с пищей вещества и регулирует запасы энергии. Когда человек ест в период, предназначенный для отдыха, это может влиять на работу связанных с питанием механизмов.

Специалист по физиологии сна Эндрю Макхилл обратил внимание на результаты предыдущих экспериментов: ночные приемы пищи могут снижать эффективность переработки еды и способствовать метаболическим нарушениям. С этим также связывают риски ожирения и диабета. У людей, работающих по ночам, чаще наблюдаются ожирение и сердечно-сосудистые заболевания.

Жировая болезнь печени развивается при избыточном накоплении жира в ее тканях. Иногда это приводит к воспалению, повреждению органа и циррозу. При этом тяжелые формы заболевания возникают далеко не у всех пациентов.

Ведущий автор исследования Роберт Вилечански считает, что ограничение питания за несколько часов до сна может быть полезным. Однако наблюдательный характер работы не позволяет утверждать, что поздние ужины сами по себе становятся причиной болезни.

Сейчас ученые планируют проверить эту гипотезу в клиническом исследовании. Они намерены оценить, улучшится ли состояние печени у людей с жировой болезнью, если перенести приемы пищи на более раннее время. Полученные результаты помогут определить, стоит ли учитывать режим питания при профилактике заболеваний печени наряду с другими факторами, сообщает "Самара Онлайн 24".