Не у нас

Исследование выявило связь поздних ужинов с риском болезней печени

Служба новостей Автор статьи
Подписаться на Дзен.канал

Время приема пищи может играть важную роль в поддержании здоровья печени. Исследователи из Орегонского университета здравоохранения и науки обнаружили, что люди, регулярно ужинающие поздно или перекусывающие перед сном, чаще сталкиваются с заболеваниями этого органа. Работа опубликована в журнале Clinical Gastroenterology and Hepatology.

В исследовании использовали данные почти 200 тысяч человек, участвовавших в трех долгосрочных научных проектах. Специалисты изучили сведения о распорядке питания и образе жизни участников, а затем сравнили их с данными о заболеваниях печени.

Согласно результатам, у людей, которые часто ели поздно вечером, риск таких заболеваний был на 20–30% выше. В частности, анализ охватывал метаболически ассоциированную стеатотическую болезнь печени и цирроз.

Исследователи предполагают, что важную роль могут играть циркадные ритмы, управляющие циклом сна и бодрствования, а также обменными процессами. Печень перерабатывает поступающие с пищей вещества и регулирует запасы энергии. Когда человек ест в период, предназначенный для отдыха, это может влиять на работу связанных с питанием механизмов.

Специалист по физиологии сна Эндрю Макхилл обратил внимание на результаты предыдущих экспериментов: ночные приемы пищи могут снижать эффективность переработки еды и способствовать метаболическим нарушениям. С этим также связывают риски ожирения и диабета. У людей, работающих по ночам, чаще наблюдаются ожирение и сердечно-сосудистые заболевания.

Жировая болезнь печени развивается при избыточном накоплении жира в ее тканях. Иногда это приводит к воспалению, повреждению органа и циррозу. При этом тяжелые формы заболевания возникают далеко не у всех пациентов.

Ведущий автор исследования Роберт Вилечански считает, что ограничение питания за несколько часов до сна может быть полезным. Однако наблюдательный характер работы не позволяет утверждать, что поздние ужины сами по себе становятся причиной болезни.

Сейчас ученые планируют проверить эту гипотезу в клиническом исследовании. Они намерены оценить, улучшится ли состояние печени у людей с жировой болезнью, если перенести приемы пищи на более раннее время. Полученные результаты помогут определить, стоит ли учитывать режим питания при профилактике заболеваний печени наряду с другими факторами, сообщает "Самара Онлайн 24".

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Читайте также:

Следующая новость ↓

Популярное

Кулинария

день назад

«Вы зачем мучаете картошку?»: повар увидел мою сковороду и раскрыл секрет корочки

Кулинария

день назад

Как в ресторане, только дешевле: повара раскрыли секрет приготовления идеальных хашбраунов дома

средство отмыть инсектицид

Кулинария

день назад

Завернуть в фольгу как конфету и отправить в духовку: как приготовить сочную куриную колбасу из грудки без лишней возни

Польза

3 дня назад

ВТБ: Индустрия красоты в российских регионах демонстрирует рост

танцы на каблуках в Уфе

Кулинария

день назад

Всю жизнь лепила пельмени неправильно: какой ингредиент в тесте был главной проблемой

Кулинария

день назад

Пельмени больше не варю в воде: попробовала турецкий способ с чесночным йогуртом и теперь готовлю только так

Кулинария

9 часов назад

Фарш больше не превращаю в котлеты и тефтели: заворачиваю его в рисовую бумагу и получаю хрустящие рулетики с сочной начинкой

Кулинария

3 часа назад

Забудьте про сухие котлеты и отдельный гарнир: турецкий ужин из фарша и картошки готовится в одной форме
Лайфхаки
28 минут назад

16 квадратных метров и винтаж: как сделать маленький дом уютным

Как превратить маленький дачный дом в уютное пр...

Не у нас

45 секунд назад

В РПЦ рассказали, когда супружеская близость становится грехом

Кулинария

7 минут назад

Молоко теперь пускаю не только на кашу: турецкий казандиби удивляет нежной серединкой и румяным верхом

Не у нас

11 минут назад

Священник Самохин назвал предметы, которым не место в доме верующего

Не у нас

16 минут назад

Священники раскрыли, что означает выражение «продать душу дьяволу»
Две татарстанские сети вошли в топ-10 рейтинга ...
Новости Татарстана
3 часа назад

Две татарстанские сети вошли в топ-10 рейтинга российских франшиз

Не у нас

19 минут назад

Ученые объяснили, что может ждать человека после смерти

Не у нас

22 минуты назад

Древние врачи умели лечить травмы, проводить операции и обезболивание

Не у нас

53 минуты назад

Исследование выявило связь поздних ужинов с риском болезней печени
Корпоративы в Казани 2026–2027: встречаем Новый...
Гид по Казани
4 дня назад

Корпоративы в Казани 2026–2027: встречаем Новый год весело, вкусно и красиво