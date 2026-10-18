Не у нас

В РАН разрабатывают адаптивную звуковую среду для аэропортов и вокзалов

Служба новостей Автор статьи
Подписаться на Дзен.канал

Российские учёные работают над созданием акустической среды, которая поможет снизить дискомфорт от транспортного шума на вокзалах, в аэропортах и пересадочных зонах. Проект реализуют специалисты Института проблем транспорта имени Н. С. Соломенко РАН. О разработке рассказали в пресс-службе Минобрнауки.

По словам ведущего научного сотрудника института Глеба Рогозинского, для комфорта пассажиров важна не только тишина, но и правильно организованное звуковое пространство. Оно должно способствовать эмоциональному равновесию людей и помогать им ориентироваться в транспортных узлах.

В основе разработки лежат динамические эмбиентные системы, способные адаптировать звучание к различным условиям. Алгоритмы будут учитывать время суток, погоду и уровень естественного освещения. Таким образом, исследователи намерены не заглушать окружающие звуки, а менять акустическую атмосферу, смягчая резкие шумы.

Новая система отличается от традиционного фонового радио и стандартных объявлений. Она должна создавать более спокойную обстановку, не мешая пассажирам получать важную информацию. Оповещения и экстренные предупреждения останутся слышимыми.

Разработчики отмечают, что для работы алгоритмов не потребуется дорогостоящее оборудование. Это может сделать технологию доступной для внедрения на различных объектах транспортной инфраструктуры.

Кроме того, результаты исследования помогут уточнить теоретические модели акустики транспортных систем. При их дальнейшем развитии специалисты намерены учитывать влияние окружающей застройки, климата и особенностей эксплуатации инфраструктуры, сообщает "Самара Онлайн 24".

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Читайте также:

Следующая новость ↓

Популярное

Кулинария

день назад

«Вы зачем мучаете картошку?»: повар увидел мою сковороду и раскрыл секрет корочки

Кулинария

день назад

Как в ресторане, только дешевле: повара раскрыли секрет приготовления идеальных хашбраунов дома

санэпидемстанция долгопрудный

Кулинария

день назад

Завернуть в фольгу как конфету и отправить в духовку: как приготовить сочную куриную колбасу из грудки без лишней возни

Польза

3 дня назад

ВТБ: Индустрия красоты в российских регионах демонстрирует рост

ремонт кофемашин юра на дому

Кулинария

день назад

Всю жизнь лепила пельмени неправильно: какой ингредиент в тесте был главной проблемой

Кулинария

день назад

Пельмени больше не варю в воде: попробовала турецкий способ с чесночным йогуртом и теперь готовлю только так

Кулинария

9 часов назад

Фарш больше не превращаю в котлеты и тефтели: заворачиваю его в рисовую бумагу и получаю хрустящие рулетики с сочной начинкой

Кулинария

день назад

«Это уже не котлеты, а подошвы»: свекровь показала, как спасти пересушенный фарш
Лайфхаки
29 минут назад

16 квадратных метров и винтаж: как сделать маленький дом уютным

Как превратить маленький дачный дом в уютное пр...

Не у нас

минуту назад

В РПЦ рассказали, когда супружеская близость становится грехом

Кулинария

8 минут назад

Молоко теперь пускаю не только на кашу: турецкий казандиби удивляет нежной серединкой и румяным верхом

Не у нас

12 минут назад

Священник Самохин назвал предметы, которым не место в доме верующего

Не у нас

17 минут назад

Священники раскрыли, что означает выражение «продать душу дьяволу»
Две татарстанские сети вошли в топ-10 рейтинга ...
Новости Татарстана
3 часа назад

Две татарстанские сети вошли в топ-10 рейтинга российских франшиз

Не у нас

20 минут назад

Ученые объяснили, что может ждать человека после смерти

Не у нас

23 минуты назад

Древние врачи умели лечить травмы, проводить операции и обезболивание

Не у нас

54 минуты назад

Исследование выявило связь поздних ужинов с риском болезней печени
Прогноз по рублю: ВТБ допустил ослабление до 90...
Польза
4 дня назад

Прогноз по рублю: ВТБ допустил ослабление до 90 руб./$ к концу следующего года