В РАН разрабатывают адаптивную звуковую среду для аэропортов и вокзалов

Российские учёные работают над созданием акустической среды, которая поможет снизить дискомфорт от транспортного шума на вокзалах, в аэропортах и пересадочных зонах. Проект реализуют специалисты Института проблем транспорта имени Н. С. Соломенко РАН. О разработке рассказали в пресс-службе Минобрнауки.

По словам ведущего научного сотрудника института Глеба Рогозинского, для комфорта пассажиров важна не только тишина, но и правильно организованное звуковое пространство. Оно должно способствовать эмоциональному равновесию людей и помогать им ориентироваться в транспортных узлах.

В основе разработки лежат динамические эмбиентные системы, способные адаптировать звучание к различным условиям. Алгоритмы будут учитывать время суток, погоду и уровень естественного освещения. Таким образом, исследователи намерены не заглушать окружающие звуки, а менять акустическую атмосферу, смягчая резкие шумы.

Новая система отличается от традиционного фонового радио и стандартных объявлений. Она должна создавать более спокойную обстановку, не мешая пассажирам получать важную информацию. Оповещения и экстренные предупреждения останутся слышимыми.

Разработчики отмечают, что для работы алгоритмов не потребуется дорогостоящее оборудование. Это может сделать технологию доступной для внедрения на различных объектах транспортной инфраструктуры.

Кроме того, результаты исследования помогут уточнить теоретические модели акустики транспортных систем. При их дальнейшем развитии специалисты намерены учитывать влияние окружающей застройки, климата и особенностей эксплуатации инфраструктуры, сообщает "Самара Онлайн 24".