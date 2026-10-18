Ученые выяснили, чем питалась позднемеловая «адская курица»

Новый вид динозавров, живший в Северной Америке около 66–68 миллионов лет назад, вероятно, питался преимущественно мякотью плодов. К такому выводу пришли палеонтологи, исследовавшие череп овирапторозавра Infernogallus jamesi. Его название переводится как «адская курица Джеймса». Работа ученых опубликована в Nature Communications.

Овирапторозавры жили в Азии и Северной Америке в меловом периоде. У них была короткая морда и клюв, похожий на попугайский. Представители группы различались по размерам: от небольших динозавров до гиганторапторов весом до 1,4 тонны.

Название группы связано с прежней гипотезой, согласно которой эти динозавры похищали яйца из чужих гнезд. Позже она была опровергнута, однако точный рацион овирапторозавров оставался неясным. Их считали возможными хищниками, всеядными или растительноядными животными.

Исследователи под руководством Грегори Фанстона изучили ископаемые останки из американской формации Хелл-Крик. Среди них оказался частичный скелет с хорошо сохранившимся черепом. Динозавр весил примерно 12 килограммов и имел особенности, отличавшие его от других известных ценагнатид. Поэтому ученые выделили отдельный вид Infernogallus jamesi. Название связано с местом находки и внешним сходством с птицами, а видовое имя дано в честь дедушки одного из авторов исследования.

Анализ черепа показал, что нижняя челюсть могла совершать сильные движения вперед и назад, но вертикальная сила укуса была сравнительно небольшой. Особое строение жевательных поверхностей позволяло обрабатывать мягкую пищу, а язык помогал перемещать ее во рту.

Ученые считают, что динозавр не мог эффективно раскусывать твердые семена и орехи. Отсутствие зубов и гастролитов также затрудняло переработку жесткой растительности. Поэтому основу его питания, вероятно, составляла мякоть мясистых плодов, тогда как семена он выбрасывал. В рацион могли входить и листья.

В качестве современного аналога исследователи рассматривают орлиного попугая, обитающего на Новой Гвинее и питающегося мякотью плодов без семян. Полученные данные позволяют предположить, что некоторые ценагнатиды специализировались на подобной пище. Это свидетельствует о том, что отдельные группы нептичьих динозавров могли успешно приспосабливаться к распространению покрытосеменных растений.

Другие исследования также указывают на употребление плодов древними птицами. В частности, у раннемелового вида Longipteryx chaoyangensis в брюшной полости обнаружили окаменевшие семена, сообщает "Самара Онлайн 24".