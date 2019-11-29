Дед Мороз на разведке: в небе над Казанью пролетел неизвестный светящий объект

Сегодня ночью казанцев напугал неизвестный светящийся объект в небе. «Это что сейчас такое пролетело», - спрашивают горожане в социальных сетях. Подобные кадры опубликовали жители и соседних регионов. Светящийся объект видели в Самаре, Уфе и Оренбурге.

Предположений у горожан о происхождении небесного тела было множество. «Это Дед Мороз на разведку прилетал», «В средние века такая ***** на небе предзнаменовала ужасные события» «Кто-то просто за пивасом стартанул».

Точку в спорах поставило Минобороты России. Ведомство сообщило о запуске межконтинентальной баллистической ракеты «Тополь». Ее запустили с полигона «Капустин Яр» в Астраханской области. Сообщается, что ракета точно поразила учебную цель на полигоне «Сары-Шаган» в Казахстане.