Оглашены имена победителей VI Независимой детской литературной премии "Глаголица". 27 финалистов получили дипломы победителей, а 5 из них стали обладателями гран-при «Хрустальная сова».

В номинации «Поэзия на татарском языке» высшую награду получила Галиахметова Регина (Балтасинский район, Республика Татарстан)

В номинации «Проза на русском языке» - Можаев Борис (г. Екатеринбург) и Иванова Мария (г. Казань)

В номинации «Проза на татарском языке» - Абдрахманова Айзиля (Кайбицкий район, Республика Татарстан)

Лучшей в номинации «Художественные переводы с французского, английского, немецкого и татарского языков на русский язык» стала Чикурина Анна (г. Зеленодольск)

Всего в финал премии "Глаголица" прошли 60 участников из 29 городов и регионов России, 10 городов и районов Татарстана, Казахстана, Республики Беларусь. Все они участвовали в последнем, очном этапе конкурса, который проходил с 18 по 22 ноября 2019 г. в Казани, в олимпиадном центре «Дуслык».

22 ноября жюри, в которое вошли современные писатели, поэты, переводчики и эссеисты: Сергей Махотин, Ольга Варшавер, Михаил Яснов, Виктор Лунин, Павел Гутионтов, Роберт Миннуллин, Галимьян Гильманов и другие, во время торжественной церемонии в Государственном театре кукол «Экият» огласили имена победителей.

Дипломантов наградили планшетами и малой библиотекой, а обладателей гран-при статуэткой «Хрустальная сова».

Независимая детская литературная премия "Глаголица" организована Благотворительным фондом «Счастливые Истории». "Глаголица" - некоммерческий, социальный проект, участие в котором бесплатное. Премия проходит ежегодно с 2014 года и за это время в ней приняли участие 3500 детей.