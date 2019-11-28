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Фото vk.com/hcakbars

СМИ опубликовали топ зарплат хоккеистов «Ак Барса»

Cегодня, 10:25 130 1 Автор: prokazan.ru

Издание "Спорт-Экспресс" опубликовало топ зарплат хоккеистов казанского клуба "Ак Барс". 

Первую строчку рейтинга занял Данис Зарипов с доходом в 130 миллионов рублей. Чуть меньше за сезон 2019-2020 - 105 миллионов - заработал Джастин Азаведо. Третье и четвертое место топа с одинаковой суммой - 75 миллионов - занимают Эмиль Гарипов и Владимир Ткачев. Минимальная зарплата - 55 миллионов - оказалась у Станислава Галиева. 

Напомним, что ранее "Спорт-Экспресс" опубликовал топ зарплат игроков КХЛ, и самый высокооплачиваемый хоккеист "Ак Барса" в нем оказался на третьем месте. 

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комментарии

Русский обыватель
0
28 ноября 2019
10:31
Вот поэтому и работать среднему человеку в реальном секторе производства стало просто-напросто экономически невыгодно. Деньги Родина платит кому угодно, но только не тем кто работая в промышленности создает реальные ценности.

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