Издание "Спорт-Экспресс" опубликовало топ зарплат хоккеистов казанского клуба "Ак Барс".

Первую строчку рейтинга занял Данис Зарипов с доходом в 130 миллионов рублей. Чуть меньше за сезон 2019-2020 - 105 миллионов - заработал Джастин Азаведо. Третье и четвертое место топа с одинаковой суммой - 75 миллионов - занимают Эмиль Гарипов и Владимир Ткачев. Минимальная зарплата - 55 миллионов - оказалась у Станислава Галиева.

Напомним, что ранее "Спорт-Экспресс" опубликовал топ зарплат игроков КХЛ, и самый высокооплачиваемый хоккеист "Ак Барса" в нем оказался на третьем месте.