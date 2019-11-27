В Казани за одни сутки в ДТП пострадали 8 человек

26 ноября в Казани зарегистрировано 171 ДТП, в которых различные травмы получили 8 человек. Как уточнили в ГИБДД Казани, четверо пострадавших были пешеходами, в двух случаях травмы получили пассажиры автомобилей и в одном - пассажирка автобуса при падении.

Аварии с пешеходами произошли в районе дома №36 по Баумана, во дворе по адресу Адоратского, 1А, на проспекте Ямашева и проспекте Победы. Травмы получили 19-летняя девушка, 26-летняя женщина и двое пенсионеров.

Столкновения автомобилей зарегистрированы на улице Азина - здесь пострадали двое пассажиров 17 и 20 лет и на Чистопольской - травмирована 77-летняя женщина, находившаяся в припаркованной машине.

Как отметили в ГИБДД, за вчерашний день к административной ответственности привлекли 20 человек – за нарушение правил применения ремней безопасности; 116 – за то, что не пропустили пешеходов; 2 – за нарушения правил перевозки людей. Еще 8 автомобилистов задержаны за управление транспортным средством с признаками опьянения.