Юрист бесплатно расскажет казанцам, как правильно разводиться и делить имущество

6 декабря казанцы смогут бесплатно проконсультироваться с юристом по семейным вопросам. Прием пройдет в юридической службе благотворительного фонда "День добрых дел".

Как сообщили в мэрии города, консультации проведет юрист по семейно-правовым спорам Наталья Веретенникова. Гражданам ответят на вопросы, связанные с расторжением брака, разделом имущества, брачным контрактом, установлением отцовства, со спорами о детях и алиментами.

Консультация пройдет с 14.00 до 16.00 на складе "Хорошие руки" по адресу Калинина, 3. Необходима предварительная запись по телефону (843) 236-65-61.