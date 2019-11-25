В Казани за три года отремонтируют 779 домов: нужно шесть миллиардов

В программу капремонта жилого фонда в Казани на 2020-2022 годы включены 779 многоквартирных домов. Их ремонт обойдется в 6 миллиардов рублей.

Фонд ЖКХ республики уже определил подрядчиков по разработке сметы для 150 домов, вошедших в программу.

«До 2043 года каждый дом должен вернуть на счет фонда средства, которые были потрачены на его ремонт, в виде платежей за капремонт», - отметили в пресс-службе городской администрации.

Добавим, что за прошедшие три года в городе было отремонтировано 757 домов, на эти цели было выделено 5 млрд рублей. В рамках программы было заменено 217 кровель, 383 лифта, отремонтированы 181 подъезд, 366 узлов погодного регулирования, в 41 доме установлены пандусы.

В 2019-м на ремонт казанских домов направлено 1,8 млрд рублей, большая часть из этой суммы собрана собственниками жилья.