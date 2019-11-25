«Хотели порадовать мам». «Ак Барс» победил в «Зеленом дерби»

Накануне, 24 ноября, «Ак Барс» на «Уфа-Арене» обыграл «Салават Юлаев». Напряженная игра в «Зеленом дерби» закончилась победой казанцев в серии буллитов со счетом 4:3. Судьбу матча решил бросок капитана команды Даниса Зарипова. Для казанского клуба это шестая победа подряд.

Защитник «Ак Барса» Альберт Яруллин, автор одной из шайб прошедшего матча отметил, что этой победой казанцы хотели порадовать своих мам в День матери.

«Матчи «Зелёного дерби» всегда непростые: и соперник хочет выиграть, и мы. У «Салавата» − праздничная дата (день рождения клуба – прим.ред.), они хотели порадовать своих болельщиков, мы – своих, поэтому бились. Также очень хотелось победой порадовать своих мам. Радуйте мам больше – не только в это день, а всегда. Есть возможность – цветочек, внимание уделяйте, просите прощения и любите мам», - отметил Яруллин в послематчевом интервью.

В среду, 27 ноября, команда Дмитрия Квартальнова встретится дома на «Татнефть-Арене» с «Сибирью».