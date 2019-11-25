«Ехать не к кому». Стала известна судьба найденной под балконом в Казани бабушки

Волонтер Юлия Хакимова рассказала о судьбе найденной в начале ноября в Казани бабушки. Женщина ночевала под балконом одного из домов на улице Закиева, очевидцы забеспокоились и обратились за помощью к волонтерам и горожанам в социальных сетях.

Тогда пожилую женщину отвезли в приют, сообщалось, что у нее не было денег добраться до родного Альметьевска.

«Ситуация с бабушкой, найденной под балконом, более или менее прояснилась. Ей возвращаться в своем городе особо некуда, да и документов у нее на данный момент никаких нет, пенсия не оформлена. Она согласилась остаться в приюте, где социальные работники оформят ей все необходимые документы и пенсию. Так же, если бабушка согласится, то в последующем будет направлена в дом престарелых», - рассказала Юлия Хакимова.