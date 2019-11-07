Не было денег вернуться домой. В Казани помогли спящей на улице бабушке

Вчера в Казани волонтеры помогли спящей на улице женщине. Сообщение о том, что пожилая бабушка спит под балконом на улице Закиева, 39 появилось в социальных сетях. «Под одеялом лежит, мерзнет. Может она потерялась и не помнит ничего».

На место выехали волонтеры. Оказалось, что женщина живет на улице уже с апреля, у нее не было денег добраться домой в Альметьевск.

«Пожилая женщина не первую ночь проводит под чьим-то балконом, оборудовала себе спальное место и никому из прохожих не было до неё дела. В многомиллионном городе не нашлось человека, чтобы поговорить и постараться помочь ей», - рассказала волонтер Юлия Хакимова.

Неравнодушные казанцы отвезли бабушку в приют «Милосердие», вопрос об отправке ее в родной Альметьевск решается. «Скорую и полицию вызывать не стали, так как отвлекать службы от серьезных заявок не было причин. Чувствовала бабушка себя нормально. Сознание четкое, свои адрес и данные знает».

Волонтеры призывают не оставаться в стороне в случаях, когда вы видите, что человеку может быть нужна помощь и сразу обращаться в полицию.