«Просто в хлам». В Казани разбился Porsche Cayenne

Сегодня ночью в Казани на улице Кремлевская набережная произошло ДТП. Водитель Porsche Cayenne, двигаясь со стороны улицы Саид-Галеева в сторону площади Тысячелетия не справился с управлением и снес забор.

Как сообщили Prokazan.ru в ГИБДД города, водитель был трезв, он не пострадал и от медицинской помощи отказался.

«Удар был такой силы, что у автомобиля полностью деформирована передняя и боковая часть кузова, а также повреждено пять секций забора», - сообщили в городской Госавтоинспекции.